10.3 C
Balcarce
martes 16, septiembre, 2025
Ha dejado de existir en nuestra ciudad el Sr. Miguel Horacio Guzmán.

Sus restos velados de 9 a 11 y luego serán cremados.

Casa de duelo: Calle 22 N° 569

Servicio de sepelios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138.

