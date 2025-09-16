Ha dejado de existir en nuestra ciudad el Sr. Miguel Horacio Guzmán. Sus restos velados de 9 a 11 y luego serán cremados. Casa de duelo: Calle 22 N° 569 Servicio de sepelios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138. Comparte esto: Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 16 septiembre, 2025 0 14 Interés General El Colegio Santa Rosa de Lima presenta su primer Club TED Ariel - 16 septiembre, 2025 Interés General Entrega de mercadería Ariel - 16 septiembre, 2025 Interés General Castraciones: el quirófano móvil se encuentra en el barrio «El Cruce» Deportes Catalina Pérez clasificada a la final de los Juegos Bonaerenses Deportes Gimnastas de UP participaron en la Final Provincial en Aguas Verdes Necrológicas Deportes El Mountain Bike vuelve al Cerro este domingo @puntonuevebalcarce 5.633 Seguidores Seguir