Antirrábica: se vacunaron 7.500 animales

Zoonosis de la comuna concluyó la semana pasada la intensa campaña de aplicación de vacunas antirrábicas, llevada a cabo en distintos punto del ejido urbano y la zona rural, a fin de garantizar el bienestar de los animales y de toda la comunidad.

Desde el área comunal explicaron que fueron varias semanas de intensas acciones, en la que se aplicaron las vacunas antirrábicas a 7500 animales.

No obstante, se continúa vacunando en instalaciones de la ex terminal. Es importante recordar a la población que la rabia es una zoonosis, es decir una enfermedad transmitida desde los animales a las personas y que tiene una tasa de mortalidad muy alta tanto para perros y gatos no vacunados como para las personas. Es por ello que se cuenta con una herramienta muy valiosa que es la vacuna antirrábica,mediante la cualse previene en un ciento por ciento esta enfermedad. Cabe recordar que se vacuna a partir de los tres meses de edad y se debe aplicar todos los años durante toda la vida del animal.

Los principales portadores y transmisores de la rabia son los murciélagos, por lo tanto si se detecta un ejemplar vivo, muerto o moribundo no se lo debe tocar. Hay que colocarle, si es posible, un balde encima para que no se acerquen niños o mascotas y comunicarse rápidamente con Zoonosis al 2266 66-1845.

Por último, si un vecino sufrió una mordedura de perro o gato se debe lavar la herida con agua y jabón blanco y dirigirse deinmediato al centro de salud más cercano.