ATE pide ser parte de la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Ezequiel Navarro, vino a Balcarce para mantener una reunión con el intendente Municipal, Esteban Reino y solicitar ser parte de la discusión del armado del Convenio Colectivo de Trabajo que se estaría firmando el 6 de octubre.

Navarro señaló que los integrantes de ATE no fueron convocados para la confección del Convenio, admitiendo que se trata de un grosero error por parte del Ejecutivo.

“En Balcarce los trabajadores no están solo representados por un gremio. Tal vez por la cercanía que tiene el Departamento Ejecutivo con el STM dejó de lado a los afiliados a ATE para la discusión del Convenio”, deslizó Navarro.

Por otra parte, admitió que mientras no se firme el Convenio, el descuento que se le efectúa a aquellos que no están afiliados a algún gremio es totalmente ilegal, situación que será válida el día que se firme definitivamente el Convenio Colectivo de Trabajo.

“Queremos ser parte de la discusión y eso le vinimos a pedir al Intendente. A lo largo de estos días hemos recibido muchas adhesiones a nuestro gremio. Por lo tanto, sería importante que se sienten las dos representaciones para equilibrar el pedido de los trabajadores”, finalizó Navarro.

Navegación de entradas