Balcarce sede un proyecto vitivinícola con proyección internacional

Balcarce está a punto de dar un salto histórico en su desarrollo productivo y turístico con la llegada de un mega proyecto de inversión internacional que transformará a la ciudad en un nuevo polo vitivinícola en el país, consolidando a Balcarce como “el nuevo origen del vino”.

El intendente Esteban Reino recibió ayer a representantes de La Palma Desarrollos Inmobiliarios, grupo inversor y promotor de la iniciativa, junto al reconocido Estudio de Arquitectura MPMC (Mariani – Pérez Maraviglia – Cañadas), responsables del diseño y desarrollo arquitectónico del proyecto.

La propuesta se ubicará en la imponente Sierra «La Vigilancia», un entorno natural único que especialistas en geofísica y vitivinicultura destacan como un terruño de condiciones excepcionales. Este cordón serrano es un lugar inigualable para la producción de vinos de alta calidad.

“Este proyecto representa un antes y un después para Balcarce. No solo nos posiciona en el mapa vitivinícola internacional, sino que reafirma que en nuestra ciudad se pueden concretar grandes sueños con impacto en toda la comunidad”, destacó el intendente Esteban Reino.

El proyecto busca consolidar a Balcarce como “el nuevo origen del vino”, sumando al atractivo turístico serrano un valor diferencial de alcance internacional. Conjugando naturaleza, innovación y arquitectura, la iniciativa generará un impacto positivo en la economía local, impulsará el turismo y abrirá nuevas oportunidades de desarrollo para la región.

Con esta inversión estratégica, Balcarce se proyecta al mundo y reafirma su camino hacia un futuro de crecimiento, identidad y oportunidades.