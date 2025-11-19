miércoles 19, noviembre, 2025

Cena y baile del Taller Protegido

El sábado 29 de noviembre a partir de las 21:30 se llevará a cabo en la Pulpería “Carlos Máximo Cabrera” la cena de fin de año a beneficio del Taller. El grato momento junto a la comunidad contará con la presencia en vivo del grupo Síntesis y la Típica Carmona.
El valor de la tarjeta es de 40.000 pesos y las reservas se pueden efectuar a los números 2266-420897 y 2266-637730.

