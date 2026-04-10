Cinco motos secuestradas en operativos

En el contexto de los operativos de interceptación vehicular que se desarrollan de manera dinámica en distintos puntos de la ciudad, durante la jornada del jueves se llevaron adelante nuevos controles en la zona céntrica y en el sector de “La Cantera” de Los Pinos, en trabajo conjunto entre la Dirección de Movilidad y Control Urbano y personal de la Policía Comunal.

Como resultado de estas intervenciones, se procedió a la retención de cinco motovehículos por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, maniobras imprudentes y la circulación con escapes modificados, situación que afecta la seguridad del vehículo y genera ruidos molestos.

Asimismo, se constató que una de las motocicletas poseía pedido de secuestro activo, quedando a disposición de la Estación de Policía Comunal (EPC) para las actuaciones correspondientes.

Desde las áreas intervinientes se informó que los operativos continuarán en distintos sectores del distrito, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir conductas que pongan en riesgo a vecinos y conductores.