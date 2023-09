Juegos Bonaerenses: partió delegación balcarceña hacia la final

Este viernes en horas de la mañana, partió rumbo a Mar del Plata la delegación balcarceña del área de Deporte que estará participando de la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023, la cual se alojará en el Hotel Costa del Mar desde hoy y hasta el miércoles 20 del corriente.

Estará a cargo del subsecretario de Deporte y Recreación, profesor Hugo Ferrino, siendo acompañado por las coordinadoras de Juveniles, Daiana Ochoa, como de Adultos Mayores, Sonia Del Campo, y demás agentes municipales que cumplirán el rol de delegados de las distintas disciplinas.

Los representantes balcarceños serán los siguientes:

JUVENILES

Tenis

-Masculino Sub-18, single promocional: Valentino Martino.

Ajedrez

-Masculino Sub-18, no federados: Sebastián Santos.

Natación

-Masculino, Sub-18, no federados: Agustín Lobato Erquiaga (50 metros libres).

-Masculino, Sub-18, no federados: Gaspar Capurro (100 metros espalda).

-Femenino, Sub-18, no federados: Violeta Lauro (100 metros mariposa).

Tenis de mesa

-Femenino, Universitario, libre: Lucía Berruet.

-Masculino, Sub-16, no federados: Agustín Leiva.

-Masculino, Trasplantados 18+, mixto, libre: Nazareno Ramírez Bazán.

Atletismo

-Masculino, Sub-18, libre: Marcos Amadeo (lanzamiento de disco).

Bonaerenses en carrera

-Masculino, Sub-18, libre: Lucas Echeverría.

-Femenino, Sub-18, libre: Sofía Pérez.

-Masculino, Universitario, libre: Iván López Idiart.

Fútbol tenis

-Masculino, Sub-18, libre: Edward Camacho y Darío Ramírez.

Fútbol playa

-Masculino, Sub-14, libre: Mateo Gioffre; Bautista Toloza, Santiago González, Ramiro Torres, Joshua Olivera, Benjamín Gastaldi, Francesco Díaz Trivigno, Lorenzo Manestar y Fausto Gianelli.

Fútbol 11

-Femenino, Sub-16, escolar abierta: Corina Villalba, Fiorella Villalba, Jazmín Hoyos Curri, Milagros Cichilitti, Leyla Cichilitti, Camila Verón, Aldana Rojas, Sonia Menéndez, Paula Pueblas y Jorgelina Vargas.

Voleibol

-Femenino, Sub-15, escolar abierta: Martinica Maldonado, Juanita Sevilla, Athina Gómez, Clementina Cantando, Benedetta Fioriti, Catalina Porto, Juliana Spadafora y Maitena Iarrar.

ADULTOS MAYORES

Bonaerenses en carrera

-Femenino: Gladys Fernández.

-Masculino: Miguel Ángel Amaya.

Sapo

-Femenino, Única: Olga Zubillaga.

-Masculino, Única: Néstor Otero.

Pentatlon

-Masculino, Única: Manuel Distéfano y Luis Mora.

Tenis

-Masculino 60+, doble libre: José Luis Cavuotti y Julio Simoiz.

Tenis de mesa

-Masculino B: Juan Carlos Rodríguez.

Tejo Intergeneración

-Ambos sexos, libre: Marina Córdoba y Franco Astudillo.

