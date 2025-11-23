La Cooperativa de Electricidad avanza en la negociación para quedarse con el cementerio privado

Según pudo saber Radio 100.9, la Cooperativa de Electricidad inició negociaciones para adquirir el cementerio privado Parque de la Sierra. La propuesta incluye la instalación de un crematorio, conforme a lo establecido por la ordenanza 222/95.

La instalación del crematorio sería uno de los objetivos de los futuros propietarios y también se analiza la posibilidad de realizar velatorios en el lugar. En la actualidad se llevan adelante gestiones vinculadas a la toma de posesión, que, según trascendió, podría concretarse en el corto plazo.

La Cooperativa evaluó la demanda existente por los traslados al crematorio de Miramar y, al considerar el promedio de sepulturas y derivaciones, avanzó en un acuerdo con el propietario del cementerio privado.

Hasta el momento no hubo manifestaciones públicas por parte de integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa ni del cementerio privado.