La Fiscalía busca nueva sede: la propiedad sería vendida

La sede de la SubDDI, ubicada actualmente en Av. Gonzales Chaves entre 13 y 15, se encuentra en plazo de vencimiento de su contrato. Debido a que el lugar está siendo puesto a la venta, se está buscando un nuevo sitio para trasladar la dependencia policial.

Desde hace varios días, se han iniciado las gestiones por parte de la Municipalidad para encontrar un nuevo espacio, aunque el proceso no resulta sencillo debido a las necesidades específicas de la dependencia. Se supo que se habría ofrecido un edificio en el centro de la ciudad, pero este no sería adecuado, ya que no cumple con los requisitos de espacio exterior necesarios para el estacionamiento y el traslado de detenidos.

Ante estas opciones, se están evaluando diversas alternativas. Lo que está claro es que, durante este año, la SubDDI dejaría de funcionar en su ubicación actual.