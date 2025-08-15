La Fundación No Me Olvides lanza campaña solidaria para jardines de infantes de Mar del Plata y Balcarce

La Fundación No Me Olvides presentó una nueva campaña solidaria destinada a niñas y niños que asisten a jardines de infantes con nombres de héroes caídos en Malvinas de Mar del Plata y Balcarce. La iniciativa se desarrollará durante ocho “Semanas del 2”, desde septiembre de 2025 hasta abril de 2026, en memoria de los veteranos fallecidos en el conflicto del Atlántico Sur.

Cada mes, entre el 2 y el 9, se invitará a instituciones, comercios, asociaciones, clubes, empresas y vecinos a donar zapatillas nuevas o en buen estado, en talles del 22 al 33. Los pares serán recibidos en puntos de recolección habilitados.

También se podrán realizar aportes económicos mediante el alias nomeolvides.malvinas

Entregas previstas

La distribución de las zapatillas se realizará en tres etapas:

Octubre 2025: a niñas y niños en situación de mayor necesidad, según relevamientos en los jardines.

Durante cada “Semana del 2”, los jardines de infantes participantes trabajarán de manera lúdica y didáctica contenidos relacionados con la Causa Malvinas. Estas actividades serán difundidas en las redes sociales de la Fundación y de cada institución.

Las temáticas mensuales serán:

Septiembre: “Huellas compartidas” – inicio conjunto de la campaña.

Julio Aro, presidente de La Fundación No Me Olvides, señaló en diálogo con Radio 100.9 que hay niños que utilizan el mismo par de zapatillas para asistir a la escuela cuando se trata de hermanos que concurren a distintos turnos. Esto motivó que además de medias, ahora también sean zapatillas.