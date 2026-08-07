La Liga Balcarceña volvió a postergar la fecha por el estado de las canchas

La Liga Balcarceña de Fútbol decidió postergar nuevamente la actividad prevista para este fin de semana debido a las condiciones en las que se encuentran los campos de juego tras las últimas lluvias. Será la tercera suspensión consecutiva de la 10ª fecha del torneo.

Dirigentes de la entidad realizaron este viernes dos recorridas por las distintas canchas para evaluar si existían posibilidades de disputar los encuentros programados.

Durante la mañana, los responsables de la Liga encontraron los escenarios con una importante cantidad de agua. La única excepción fue el Estadio Municipal, mientras que el resto de las canchas se encontraban imposibilitadas para recibir partidos.

Ante la mejora de las condiciones climáticas durante la tarde, se realizó una segunda inspección con la expectativa de que el agua pudiera escurrir y permitir la recuperación de los terrenos. Sin embargo, ninguna de las canchas presentó una mejora suficiente.

Desde la Liga explicaron que la situación ya no está vinculada solamente con la necesidad de preservar los campos de juego, sino con el hecho de que los terrenos se encuentran completamente anegados en profundidad, lo que impide que puedan secarse pese al buen tiempo posterior a las precipitaciones.

De esta manera, y ante la imposibilidad de garantizar condiciones adecuadas para la disputa de los encuentros, la dirigencia resolvió postergar nuevamente la 10ª fecha del campeonato, que deberá esperar una nueva programación.