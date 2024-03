Operaron a Camilo Coronel en Buenos Aires: necesita ayuda para regresar

En la tarde de este miércoles, el joven Camilo Coronel fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano de Capital Federal.

Según pudo saber Radio 100.9, en esta ocasión y por cuarto intento consecutivo, se le colocó un tutor en la pierna derecha para lograr que la misma alcance la altura de la pierna izquierda.

Elías, papá de Camilo, señaló que la operación salió bien y que las próximas horas son importantes para ver la evolución.

No obstante, se mostró muy preocupado, ya que le comunicaron, que debido a los problemas que arrastra IOMA, la ambulancia que lo debía trasladar hasta nuestra ciudad, no lo hará. “Estoy muy mal con esta situación, ya que no tenemos forma de volver a Balcarce una vez que le den de alta a Camilo”, contó Coronel.

Navegación de entradas