Profundo pesar por el fallecimiento de Marcelo Bibbó, vecino y comerciante de larga trayectoria

La comunidad local se vio conmovida en las últimas horas por el fallecimiento de Marcelo Bibbó, reconocido y apreciado vecino que supo ganarse el afecto de varias generaciones tanto por su actividad comercial como por su compromiso con la vida social y deportiva de la ciudad.

Continuador de la tradición iniciada por sus padres, don Genaro y Olga, Bibbó heredó la pasión por el trabajo y sostuvo el proyecto familiar ubicado en calle 28, donde durante años atendió junto a sus hijos, consolidando un espacio de cercanía con clientes y amigos que trascendía lo meramente comercial.

Además de su labor cotidiana, tuvo una participación destacada en el Club El Riojano, institución en la que dejó una huella significativa. Allí fue jugador y, con el paso del tiempo, asumió un rol formador, acompañando y guiando a jóvenes deportistas, transmitiendo valores vinculados al esfuerzo, la camaradería y el sentido de pertenencia.

De acuerdo a lo informado, atravesaba desde hacía un tiempo un problema de salud que afectaba su bienestar.

Su partida genera un hondo pesar entre familiares, amigos, excompañeros y vecinos que lo recuerdan por su calidez humana, su vocación de trabajo y su permanente disposición para colaborar con la comunidad.