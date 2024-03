Se negó a declarar sujeto que abusó sexualmente de sus hijastras durante 5 años

Fuentes judiciales confirmaron que el imputado estuvo acompañado por un abogado particular y que tras escuchar la imputación por abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal, en forma continuada en dos hechos y abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia y por la edad de la víctima en un tercero, no quiso dar su versión de los hechos.

Tal como se informó, la investigación en la fiscalía descentralizada de Balcarce se puso en marcha en noviembre del año pasado cuando una hermana mayor de las víctimas se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

En su exposición dijo que ella también había sido víctima de su padrastro, pero que no había podido denunciar por falta de contención familiar. “Afirmó que hacía la exposición por el bienestar de sus hermanas menores que atravesaban la misma situación con el hombre de 37 años”, informaron autoridades policiales.

Tras anexar las declaraciones de las menores en la Cámara Gesell, el fiscal pidió una orden de detención a la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos. Tras el aval de la Justicia, personal de la SubDDI Balcarce y de la Comisaria de la Mujer hicieron efectiva la detención el viernes pasado en inmediaciones de las calles 38 y 21.

