Un Oro y dos medallas de Bonce para la delegación Balcarceña en los Juegos Bonaerenses

La delegación de Balcarce que participa en la etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata obtuvo tres medallas en distintas disciplinas.

La primera fue conseguida por Thiago Andrés Ponce Moreno, quien obtuvo la medalla de bronce en la categoría Lucha hasta 40 kg de taekwondo. El certamen se desarrolló en las instalaciones del Club River. Ponce Moreno entrena en la Academia Superior Taekwondo, que funciona en la Asociación Italiana, bajo la conducción del instructor Sergio Malena.

Más tarde, el representante de tenis de mesa Nazareno Ramírez Bazán logró la medalla de plata en la categoría Trasplantado +18, luego de caer en la final ante el competidor de Bolívar. El deportista entrena en el Centro de Entrenamiento “La Cuna del Quíntuple”, a cargo del profesor Fabián Bianchini.

En horas de la tarde, Thiara López obtuvo la medalla de oro en la prueba de 25 metros libres – S9 para la categoría Sub-14 de natación Libre Motor. La competencia se llevó a cabo en el natatorio municipal “Alberto Zorrilla”. López es entrenada por Carlos Diez de Ulzurrun.

Con estos resultados, Balcarce suma una medalla de oro, una de plata y una de bronce en la presente edición de los Juegos Bonaerenses.