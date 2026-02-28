Abrieron sobres para la licitación de Ruta Nacional 226

El Gobierno Nacional confirmó en las últimas horas la apertura de sobres con las ofertas correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización que busca reemplazar el gasto público por inversión privada.

La iniciativa incluye corredores estratégicos para la región, particularmente la Ruta Nacional 226 y la Ruta Nacional 3, vías clave para la conectividad y el desarrollo productivo del sur bonaerense y la zona atlántica.

El acto administrativo contó con la participación de 15 oferentes, quienes presentaron sus propuestas en dos instancias diferenciadas: una vinculada a la calidad técnica del servicio y otra correspondiente a la oferta económica. Esta última será determinante, ya que definirá la tarifa de peaje que se propone cobrar a los usuarios.

Según informaron desde el Ministerio de Economía, el tramo denominado “Sur – Atlántico – Acceso Sur” abarca un total de 1.325,17 kilómetros, consolidándose como uno de los corredores más extensos dentro del esquema de concesiones.

A través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este modelo se implementará “sin subsidios”, y sostuvo que permitirá “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”.