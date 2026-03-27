viernes 27, marzo, 2026

Accidente entre motos: dos heridos

Cerca de las 13 horas de este viernes se registró un accidente vial en el sector de avenida Suipacha (32), entre calles 27 y 29, en inmediaciones de la Subsecretaría de Deporte y Recreación. Allí, por causas que se desconocen, entraron en contacto dos motocicletas marca Motomel: una Skua 150 cc y una DLX 110 cc.
Como consecuencia del siniestro, ambos conductores sufrieron diversos golpes y debieron ser trasladados en ambulancia del SAME al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal.

0
5
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.