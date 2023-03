Acto por los 40 años de la Democracia

Este lunes a las 19 se llevará a cabo en el Microcine «Juan Manuel Bordeu» del Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio un acto que se denominará “Intendentes de la Democracia, 40 años”.

Han comprometido su presencia los ex intendentes Rafael Juan Galindo, Eduardo Redondo, José Luis Pérez, Carlos Alberto Erreguerena, José Enrique Echeverría y el actual jefe comunal, Esteban Reino. También participará de la ceremonia Víctor Jaime Báez, hijo del fallecido ex intendente Víctor Héctor Báez.

En la ocasión, se hará entrega de reconocimientos a los intendentes por parte de autoridades del Concejo Deliberante y del Ejecutivo actual. También se reconocerá a los ex concejales presentes.

