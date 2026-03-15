Advierten por lluvias y tormentas intensas para este lunes

Para este lunes se prevén condiciones meteorológicas inestables en la región debido al avance de un frente frío de lento desplazamiento que afectará a distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, incluido el distrito de Balcarce.

Según se informó, a medida que el sistema avance podrán desarrollarse lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores de precipitación, se esperan acumulados muy variables que oscilarán entre los 20 y 80 milímetros, aunque de manera puntual no se descarta que puedan registrarse montos superiores.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias ante eventuales fenómenos de intensidad.