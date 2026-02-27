Afiliados a Unión Personal no tendrán más atención en el Círculo Médico

En las últimas horas se conoció que la obra social Unión Personal dejará de brindar atención en Balcarce a través del Círculo Médico local.

La información fue comunicada mediante un breve mensaje dirigido a los afiliados, en el que se detalla que, a partir del 1 de marzo, los trámites relacionados con órdenes médicas ya no se realizarán en la sede local.

Según se indicó, las gestiones deberán efectuarse por WhatsApp al número 223-6730242 o de manera presencial en la ciudad de Mar del Plata, en avenida Colón 3073, 4° A (Lalusidal).

La medida genera cambios en la modalidad de atención para los afiliados en la ciudad, quienes desde el próximo mes deberán canalizar sus trámites a través de las nuevas vías informadas.