Álvarez y Ramírez Bazán brillaron en Tandil y se consagraron campeones

El tenis de mesa balcarceño tuvo una actuación sobresaliente el pasado sábado 28 de marzo en la ciudad de Tandil, donde se disputó el 14° Torneo La Academia, correspondiente al circuito TMT (Tenis de Mesa para Todos), organizado por la Asociación Tandilense de Tenis de Mesa.

Hasta allí llegó una delegación de seis jugadores del Club Top Serrano, representando a la Asociación Balcarceña, quienes compitieron en distintas divisionales y lograron resultados destacados frente a un nutrido número de participantes de toda la región.

En quinta división, Nazareno Ramírez Bazán tuvo una actuación impecable. Dominó su grupo y avanzó con firmeza en las llaves eliminatorias hasta alcanzar la final, donde se impuso en un ajustado 3-2 ante el tandilense Luciano Alcorta, consagrándose campeón invicto.

También en esa categoría se destacó Lucía Berruet, quien finalizó en el tercer puesto. Tras liderar su grupo, avanzó hasta semifinales, instancia en la que cayó por un cerrado 2-1 ante el mismo Alcorta.

En cuarta división, Felipe Costa y Fausto Gómez repitieron un sólido desempeño. Ambos ganaron sus respectivas zonas y alcanzaron las semifinales, donde cayeron ante rivales locales en partidos muy parejos, quedándose con el tercer puesto compartido. En tanto, Joaquín Kuch llegó hasta cuartos de final, donde fue eliminado por Gómez en un duelo entre balcarceños.

La gran figura de la jornada fue Joaquín Álvarez en segunda división. El jugador mostró un altísimo nivel desde el inicio, avanzando sin sobresaltos hasta la final. Allí protagonizó una notable remontada frente al tandilense Luis Frutos: tras estar 0-2 abajo, revirtió el marcador ganando tres sets consecutivos (11/9, 11/9 y 11/9) para quedarse con el título de manera invicta.

En esta categoría, también tuvieron una buena performance Costa, Kuch y Gómez, quienes alcanzaron los cuartos de final, mientras que Ramírez Bazán llegó hasta octavos.

El circuito TMT tendrá su próxima cita en Balcarce, el domingo 12 de abril, con la disputa del 82° Torneo Top Serrano. El evento se llevará a cabo en el gimnasio “La Cuna del Quíntuple” y contará con competencias en tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima división, donde se espera una importante convocatoria de jugadores locales y de la región.