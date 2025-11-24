Aníbal «Coco» Urbano arribó a Balcarce

En la tarde de este domingo fue recibido por funcionarios Aníbal “Coco” Urbano, quien arribó a la ciudad en el marco de su impresionante recorrido “Argentina Integra”, una travesía en silla de ruedas que une Formosa con Mar del Plata a lo largo de 2000 kilómetros.

El deportista, con una destacada trayectoria nacional e internacional, impulsa esta iniciativa para promover la inclusión, derribar prejuicios y difundir el deporte adaptado. La propuesta busca inspirar a la comunidad, reflexionar sobre la accesibilidad y fortalecer el compromiso social con las personas con discapacidad.

Urbano permanecerá en la ciudad, para emprender viaje en las próximas horas rumbo a Mar del Plata.