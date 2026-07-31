Aprehendieron a un hombre acusado de agredir a su expareja y provocar daños en una vivienda

Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la tarde de este viernes luego de protagonizar un episodio de violencia familiar en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles 105 y 22.

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico recibido por el Centro de Monitoreo (COM), que alertó a la Policía sobre una situación de violencia en el lugar.

Al arribar, los efectivos policiales observaron a una mujer que presentaba un golpe en el rostro. Según manifestó ante los agentes, había sido agredida por su expareja, quien en ese momento se encontraba dentro de la vivienda.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del hombre, de 34 años, y dio intervención a la Unidad de Flagrancia.

Desde ese organismo judicial se avaló el accionar policial y se dispuso el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44, además de su notificación por los delitos de lesiones leves y daño.