Auto y bicicleta protagonistas de siniestro vial

En la tarde de este jueves se registró un accidente de tránsito en la intersección de calles 15 y 14 de la ciudad.

El siniestro fue protagonizado por un vehículo Ford EcoSport y una mujer que se desplazaba en bicicleta por el sector. Por causas que no fueron informadas oficialmente, ambos rodados colisionaron en la mencionada esquina.

Como consecuencia del impacto, la ciclista sufrió diversos golpes, por lo que debió ser asistida en el lugar por personal del SAME. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” para su evaluación médica.

En el lugar del hecho trabajó personal de Tránsito junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.