Automovilismo: nutrida actividad zonal

Habrá pilotos balcarceños este fin de semana presentándose en diferentes actividades del ámbito zonal y regional, que incluyen pruebas del TC Rioplatense, en La Plata; APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 en Lobería; Monomarca del Salado, en Dolores; Asociación Zonal de Karting Mar y Sierras (AZK), en Mar del Plata, y Asociación de Karting en Tierra del Sudeste (AKTS), en Rauch.

APAC EN LOBERIA

El circuito “Jorge Newbery” de Lobería recibirá este fin de semana a las categorías de APAC, Turismo Sport 1850 y al TC del Sudeste. Será la sexta fecha de la temporada, que como atractivo tendrá la carrera especial con pilotos invitados para la Clase “A”, de APAC, que cuenta con 17 binomios inscriptos. La Clase “B” tendrá una fecha habitual y en relación a los representantes locales hay que señalar el retorno de Roberto Divito, con el Chevrolet 400. También hay que hacer referencia a que volverá a estar en APAC el Falcon con el que participó temporadas atrás el balcarceño Abel Forte. Estará en manos del ayacuchense Guillermo Moreau.

Otro retorno será el de Jazmín Durutovich, quien estará formando parte de la delegación del TC del Sudeste.

TC RIOPLATENSE

La séptima fecha de la temporada desarrollará el TC Rioplatense en el autódromo “Roberto Mouras”, de La Plata. No va a estar presente Diego Alberghini, quien en la fecha pasada se presentó con el Fairlane del ATR Racing. El piloto local volverá a participar con el auto de su propiedad, que fue llevado a Pinamar para que la unidad cuente con la atención del PL Competición. La próxima presentación del Rioplatense coincide con la fecha del Zonal del Atlántico (11 de setiembre) por lo que Alberghini aún no definió si estará en el Rioplatense o retornará al Turismo Special de la Costa.

Quien participará de esta realización en el trazado platense es Pablo Catania.

MONOMARCA DEL SALADO

Carrera especial para la Monomarca del Salado, quinta fecha del campeonato. Se disputará el “Gran Premio 100 Km.”, en el autódromo de Dolores. Por nuestra ciudad estará Santiago Lantella, como invitado de Oscar Garay. Por el contrario, no será de la partida Nahuel Di Cicco, quien viene incursionando en la divisional como invitado de Matías Alday. La decisión se tomó porque había que sumar un tercer piloto para afrontar esta fecha especial y decidieron esperar a la próxima realización.

KARTING EN MAR DEL PLATA

La AZK llevará a cabo la quinta fecha de los torneos de sus divisionales en el kartódromo internacional de Mar del Plata. Por nuestra ciudad estarán en la categoría Promocional Manuel Calamante; en la Sudam lo hará Andrés Romera, mientras que en la Master A se presentará Leonardo De Esteban.

KARTING EN RAUCH

En tanto en el circuito de Rauch la AKTS concretará la sexta fecha del torneo, que marcará el cierre de la etapa Regular para clasificar a los pilotos que ingresarán al Play Off de las distintas categorías. Hay 85 inscriptos, entre ellos el balcarceño Hugo Ramos, en la divisional Cajeros 125, que tiene anotados 14 protagonistas. En el campeonato Ramos se ubica en el cuarto puesto, con 139 puntos, y con firmes aspiraciones de entrar al Play Off. El puntero es Pablo Pérez Conni (un triunfo) con 179 puntos, seguido de Juan Carlos Omelaniuk (dos victorias) con 163 y de Thiago Irureta con 143 (todavía no ganó).

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar