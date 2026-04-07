Avanzan las obras de remodelación del primer piso del Hospital Municipal

Desde la Supervisión del Hospital Municipal Dr. Felipe Antonio Fossati informaron que ya se encuentran en marcha los trabajos preliminares en el primer piso del edificio, en el marco de un proyecto que busca equiparar sus condiciones edilicias y de servicio con las del segundo y tercer nivel, con estándares comparables a los de un efector privado.

Las tareas comenzaron en el sector de internación, donde se llevó adelante la demolición parcial de pasillos, el retiro completo de radiadores y el desarme total del cielorraso. En paralelo, se interviene el sistema de calefacción mediante el corte y sellado de cañerías, con el objetivo de redirigir la circulación y evitar pérdidas de agua en el área en obra.

Asimismo, se avanzó con el levantamiento de revoques en paredes de circulación y en algunos sanitarios, lo que permitirá realizar una revisión integral de las superficies antes de su reacondicionamiento.

En tanto, durante la jornada de hoy se prevé finalizar la intervención en la escalera, donde se reemplazaron los pisos, se ajustaron las barandas y se reacondicionaron los muros con nuevos revoques, además del pulido final del solado.

El plan de trabajo también contempla la demolición del antiguo office de enfermería, junto con el inicio de las primeras intervenciones eléctricas destinadas a la anulación de instalaciones existentes, un paso necesario para avanzar luego en la adecuación del sistema conforme a los nuevos requerimientos.

Desde el área de Supervisión destacaron que estas acciones forman parte de una etapa clave que permitirá concretar una renovación integral del primer piso, mejorando tanto la infraestructura como la calidad de atención destinada a los pacientes.