Avanzan trabajos de mejora en el Estadio Municipal “General Balcarce”

Durante el fin de semana se llevaron adelante distintas tareas de acondicionamiento en el Estadio Municipal General Balcarce, con el objetivo de optimizar sectores del predio y mejorar su funcionalidad ante condiciones climáticas adversas.

Los trabajos se realizaron mediante la contratación de maquinaria vial y abarcaron dos áreas específicas. Por un lado, se efectuó la nivelación del suelo en el sector Este, comprendido entre el cerco perimetral del campo de juego y el paredón lindero a calle 20. Esta intervención apunta a ordenar la superficie y favorecer el escurrimiento del agua.

Asimismo, se colocó tierra en el área cercana a la tribuna contigua a los vestuarios, un espacio que presentaba anegamientos cada vez que se registraban precipitaciones, generando dificultades en la circulación y el uso del lugar.

Las tareas están a cargo del Club Atlético San Agustín y se enmarcan en el convenio suscripto oportunamente con el Municipio, mediante el cual la institución utiliza el predio a cambio de la realización de mejoras en la infraestructura.