Balcarbus solicita un aumento urgente en el boleto

La empresa prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Balcarce presentó ante el Concejo Deliberante un pedido formal de adecuación tarifaria. La solicitud, firmada por la presidencia de Balcarbus S.A., propone actualizar el valor del boleto y las compensaciones que la firma recibe por parte del Estado provincial.

En la nota ingresada al cuerpo deliberativo, la empresa sostiene que el valor actual del boleto —$1.203 en las líneas más utilizadas— se encuentra entre los más bajos del país. “Actualmente, el boleto de $1.203 se encuentra entre los más bajos del país, quedando notablemente relegado frente a los valores vigentes en otras jurisdicciones”, señala el escrito.

Como ejemplo, detalla que en Tandil la tarifa es de $1.506; en Necochea, $1.248; y en Olavarría, $1.330. También remarca que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las tarifas registraron un incremento del 31%, ampliando la brecha con el interior.

Según detalla la empresa, la solicitud se apoya en cuatro factores que —afirman— vuelven insostenible la continuidad del servicio con la actual estructura de costos.

Combustible. La firma señala que durante el último año el precio de los combustibles acumuló subas superiores al 40%, incluso por encima de los índices generales de inflación. “Al ser el principal insumo operativo, este desfasaje imposibilita el sostenimiento de las frecuencias actuales”, advierte el documento.

Atraso tarifario comparativo. Además del cuadro comparativo con otras ciudades del interior, la empresa subraya que el incremento del 31% aplicado en el AMBA profundizó el retraso relativo de Balcarce.

Subsidios provinciales. La compañía solicita un aumento proporcional en las compensaciones tarifarias que otorga el Gobierno bonaerense. En este punto, enmarca el planteo en las gestiones que viene impulsando la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) desde 2025. “La actual estructura de costos, sumada a los recientes acuerdos paritarios del sector, hace indispensable que el Estado refuerce el esquema de aportes para evitar el colapso del sistema”, expresa la nota.

Aumentos salariales. El escrito también hace referencia a los acuerdos paritarios del sector, que establecen incrementos escalonados del 1,4% en enero y del 1,3% en febrero y marzo para el AMBA. No obstante, aclara que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene abierta la discusión salarial, lo que podría derivar en nuevas actualizaciones de costos.

El pedido ahora deberá ser analizado por el Concejo Deliberante, que definirá si autoriza la actualización tarifaria solicitada y en qué términos se implementaría.