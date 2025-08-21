Cultura: Balcarce ya tiene sus representantes en los Bonaerenses

Gran actuación cumplió la delegación de la Subsecretaría de Cultura y Educación que participó en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2025, en Necochea, logrando la clasificación a la fase final en cinco de las doce disciplinas en las que se intervino.

Los ganadores en cada una de las áreas fueron: Lola Rodríguez, en Dibujo (Sub-18); Mía Escobar Cagni, en Pintura (Sub-15); Lúa Benencio Migueles, en Videominuto (Juveniles); Alberto Roberto, en Solista Vocal (Adultos Mayores); Dora Belzino, en Cocineros, plato principal (Adultos Mayores), y Joaquín Galst, en Freestyle rap (Juveniles).

Además, Balcarce aportó Jurados en diversas facetas: Marcela Legarreta (Cocina), Virginia González (Artes Plásticas), Agustín Bibbó (Freestyle Rap), Alfredo Castro (Fotografía), Agustín Gorosito (Danzas Folklóricas) y Emilio Gil (Danza Tango).

Se disfrutó de una jornada de competencia y buena convivencia, donde pese a la adversidad que ofreció el clima, posibilitó a los balcarceños hacer demostración de sus artes en las diferentes actividades que se cumplieron en las seis sedes establecidas por los organizadores.

Como es habitual, la gran final provincial se cumplirá en octubre, durante una semana, en Mar del Plata.