Balcarceños participaron en Gran Prix de Tenis de Mesa en Rosario

Una delegación de cuatro jugadores de la Asociación Balcarceña de Tenis de Mesa participó del Grand Prix Nacional en Rosario, Santa Fe, que se desarrolló del 7 al 9 de febrero en el predio de la Rural. Este torneo correspondió a la primera fecha del circuito de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, con la fiscalización de dicha federación y la participación de 225 inscriptos en categorías que iban desde Sub 9 hasta Sub 23, y Todo Competidor.

Los jugadores Balcarceños que participaron fueron Nicolás Bianchini en Todo Competidor, Joaquín Álvarez en Sub 19 y Todo Competidor, Ignacio Bianchini en Sub 19 y Todo Competidor, y Fausto Gómez, quien debutó en este tipo de torneos en Sub 15, Sub 17 y Todo Competidor.

Resultados:

Sub 15: Fausto Gómez comenzó con una victoria 3-1 sobre Lino Peñalves (Santa Fe), pero luego perdió 3-0 ante Santiago Uslengui (FETEMBA CABA). Con estos resultados, clasificó en 2º lugar a la llave A, donde cayó ante Ciro Masetro (Santa Fe) por 3-2 en 16vos de final.

Sub 17: En esta categoría, Fausto Gómez derrotó a Emilio Coronel (Santa Fe) 3-2, pero perdió ante Emilio Pollini (FETEMBA CABA) 3-1. Clasificó en 2º lugar a la llave A, donde perdió ante Alan Nakagama (FETEMBA) 3-0 en octavos de final.

Sub 19: Ignacio Bianchini venció a Santiago Uslengui (FETEMBA) 3-1 y a Romeo Maldonado (FETEMBA) 3-2, logrando el 1º lugar en la zona y clasificando a la llave A. Allí, derrotó a Román Guardia (Salta) 3-0, pero fue derrotado en cuartos de final por Francisco Crimaldi 3-1.

Joaquín Álvarez venció a Thiago Sciciliano (FETEMBA) 3-0, pero perdió ante Renzo Agüero (Mendoza) 3-0, clasificando en 2º lugar a la llave A. En 16vos de final, derrotó a Leonardo Sato (FETEMBA) 3-0, pero cayó ante Alan Nakagama (FETEMBA) 3-0 en octavos de final.

Todo Competidor: Nicolás Bianchini, en la zona campeonato, derrotó a Leandro Bini (Santa Fe) 3-0, pero perdió ante Dante Rubin (FETEMBA) 3-2, clasificando en 2º lugar a la llave B. En 16vos de final, ganó a Iñaki Bugliot (Santa Fe) 3-0, luego venció a Agustín Romero (Córdoba) 3-2, a Santiago Uslengui (FETEMBA) 3-0, y a Benjamín Carrizo (San Luis) 3-2. En la final, perdió ante Emiliano Pollini (FETEMBA) 3-2, logrando el subcampeonato en la llave B.

Joaquín Álvarez, en la zona campeonato, ganó a Leonardo Sato (FETEMBA) 3-0, pero perdió ante Agustín Domínguez (Mendoza) 3-2, clasificando en 2º lugar a la llave B. En 16vos de final, venció a Thiago Sciciliano (FETEMBA) 3-2, pero fue derrotado en octavos de final por Santiago Uslengui (FETEMBA) 3-2.

Ignacio Bianchini, en la zona campeonato, derrotó a Dante Copparoni (Santa Fe) 3-1 y a Thiago Sciciliano (FETEMBA) 3-0, clasificando en 1º lugar a la zona Top 24. En esa fase, perdió ante Camilo Mosteirin (Selección Sub 19) 3-0 y ante Alan Nakagama (FETEMBA) 3-1.

Fausto Gómez, en la zona campeonato, venció a Emilio Coronel (Santa Fe) 3-0, pero perdió ante Felipe Álvarez (FETEMBA) 3-1, clasificando en 2º lugar a la llave B. En 16vos de final, cayó ante Federico Monti (FETEMBA) 3-0.

Con estos resultados, los jugadores Balcarceños demostraron un buen desempeño en este importante torneo nacional, que marcó el inicio del calendario de la Federación Argentina de Tenis de Mesa.