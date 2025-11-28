Bomberos de Balcarce de la Brigada USAR colaboran en derrumbe en Costa Esmeralda

Un derrumbe de una obra en construcción en el barrio privado Costa Esmeralda dejó a trabajadores atrapados y movilizó a diversos destacamentos de bomberos de toda la región. Los primeros en llegar, desde Mar de Ajó, lograron rescatar a uno de los operarios.

Según las primeras informaciones dadas a conocer, el derrumbe tuvo lugar en la noche de este jueves en el sector conocido como Marítimo II.

El siniestro ocurrió cuando la mampostería de una vivienda de grandes dimensiones cedió en momentos en donde se realizaba el volcado de concreto para una losa.

El hecho generó alarma regional y ante la posible presencia de personas atrapadas fueron numerosos los bomberos que se dirigieron hasta el balneario, situado en la zona sur del partido de La Costa.

Además de las fuerzas vivas locales, llegaron hasta Costa Esmeralda integrantes de los cuarteles de Pinamar, Madariaga, Ayacucho y la Brigada USER PUMA ARG. 13 de Balcarce especializada en estructuras colapsadas.