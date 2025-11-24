Bomberos debieron intervenir en partido de fútbol: una mujer derivada al Hospital

En la tarde de este domingo, una ambulancia del cuartel de Bomberos Voluntarios intervino en el estadio Municipal «General Balcarce», donde una jugadora del equipo de Ferroviarios sufrió un traumatismo en el tobillo.

Una unidad al mando del Oficial Auxiliar Sebastián López concurrió al lugar a las 15:50 para asistir a la jugadora y trasladarla al Hospital Municipal Felipe A. Fossati.

Según trascendió, el requerimiento fue realizado directamente por el Hospital, debido a que no había disponibilidad para concurrir a la cancha.