Buena repercusión de la campaña de recolección de aparatos eléctricos

Esta mañana, en la plaza Libertad, se llevó a cabo la segunda campaña del año de Recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con una excelente participación de los vecinos de nuestra comunidad.

La Dirección de Gestión Ambiental desea agradecer a todos los que se sumaron a esta iniciativa que, además de promover el reciclaje responsable, tiene un impacto positivo tanto en el ambiente como en la reinserción social de internos del Servicio Penitenciario.

Cada dispositivo electrónico que ya no se utiliza, como celulares, computadoras, televisores, electrodomésticos y más, contiene componentes que, si no se gestionan correctamente, pueden dañar el entorno. Los aparatos electrónicos contienen materiales y metales pesados que, al llegar a los basurales, pueden filtrarse al suelo y al agua, provocando una contaminación grave.

Al participar de esta campaña, no solo se ayuda a reducir el impacto ambiental, sino también se fomenta la reutilización de estos componentes por parte de los internos del Servicio Penitenciario de Batán, quienes, a través de un proceso de reciclaje, pueden reparar y reutilizar muchos de los materiales para diversos fines, como la creación de nuevos productos o su posterior comercialización.

La titular del área, Wanda Marín, señaló que “vivimos en una sociedad donde el uso de equipos eléctricos y electrónicos se incrementa día a día. La innovación tecnológica y el recambio constante traen como consecuencia que muchos de los equipos queden obsoletos rápidamente y por lo tanto deban ser reemplazados por equipos más potentes”.

Al mismo tiempo, sostuvo que “todos los aparatos eléctricos y electrónicos, una vez finalizada su «vida útil», pasan a ser residuos. Muchos de estos productos se pueden reutilizar o reciclar, pero algunos de sus componentes pueden contener sustancias peligrosas que deben ser dispuestos de forma correcta y segura”.

Datos significativos

Según estimaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Centro Regional Basilea y Greenpeace, cada argentino desecha unos tres kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al año.

El mercado promueve un recambio de equipos constante. Nuevas funciones, diseños y modelos impulsan la compra de los dispositivos más recientes y al mismo tiempo, los aparatos que estaban en uso son desechados.

Los residuos de aparatos electrónicos producen un impacto ambiental que los consumidores podemos reducir. Los RAEE correctamente tratados no representan una amenaza para el medio ambiente, si son gestionados por entidades debidamente acreditadas según la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos vigente y reglamentada desde 1992.

