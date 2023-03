Camuzzi alerta sobre casos de fraude

En el marco de distintos llamados telefónicos que han ocurrido recientemente en la ciudad de Balcarce, de supuestos empleados de Camuzzi que informan sobre potenciales cortes de suministro y/o problemas de presión en el sistema que estarían teniendo lugar en las próximas horas, la compañía desea alertar a la población que no existe ningún operativo en marcha y que se trata de una modalidad con fines delictivos.

Asimismo,la compañía desea aclarar que bajo ningún motivo solicita por teléfono, en esta, como en cualquier otra circunstancia, datos sensibles como códigos de activaciones, información bancaria, ni ninguna otra información que pueda ser perjudicial para el usuario.

Si alguna persona se presentara como empleado de Camuzzi en un domicilio, es importante que la población recuerde que:

• El personal de Camuzzi porta identificación con nombre, apellido, fotografía y número de legajo.

• Todos los operarios visten uniformes con el logo de la empresa y son los únicos autorizados a circular con la flota vehicular de la distribuidora.

• Los empleados de Camuzzi no tienen permitido el ingreso a los hogares, salvo que se efectúe un reclamo que requiera la verificación de la instalación interna, en caso de rehabilitación del suministro o bien que el medidor se encuentre en el interior de la propiedad.

• En cualquier caso, deberán indicar el motivo de su presencia al propio usuario y exhibir la identificación correspondiente.

• Los empleados de Camuzzi no pueden efectuar transacciones fuera de las Oficinas Comerciales.

Ante cualquier inquietud los usuarios pueden comunicarse telefónicamente al 0810-555-3698 de lunes a viernes de 8 a 18hs.

Navegación de entradas