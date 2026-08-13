Choque en pleno centro: no se registraron personas heridas

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 13:30 de este jueves en la intersección de avenida Kelly y calle 17, en pleno centro de la ciudad.

El siniestro fue protagonizado por una motocicleta Mondial Max 110 cc, que circulaba por calle 17, y un automóvil Peugeot 308, que salía de la avenida en dirección al ingreso de la plaza Libertad.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la mencionada intersección. A pesar del impacto, no se registraron personas heridas.

Personal de seguridad y tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.