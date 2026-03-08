Choque entre moto y bicicleta: dos heridos

En la tarde de este sábado, cerca de las 18, se registró un nuevo accidente de tránsito en la intersección de avenida Del Valle y calle Chacabuco.

Por causas que se tratan de establecer, en el lugar colisionaron una motocicleta Motomel 150 cc, conducida por un hombre, y una bicicleta en la que se trasladaba una persona mayor. Como consecuencia del impacto, ambos involucrados debieron ser trasladados al nosocomio local.

En el sitio trabajó personal del área de Tránsito de la Municipalidad de Balcarce, efectivos de la Estación de Policía Comunal y una ambulancia del SAME del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.