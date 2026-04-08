Cierra la Agencia de Extensión Rural del INTA en Balcarce

La Agencia de Extensión Rural (AER) del INTA ubicada en la intersección de calles 22 y 7 en Balcarce dejará de funcionar, en el marco de un nuevo avance del plan de ajuste impulsado por el organismo a nivel nacional.

La medida fue aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y forma parte de una reestructuración que contempla el cierre de 14 agencias en la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Con esta decisión, el recorte alcanza cerca del 50% del objetivo total previsto en el plan oficial.

El organismo resolvió suprimir distintas dependencias pertenecientes a los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba, en línea con la estrategia de reorganización impulsada por la actual conducción.

En el caso de la región Buenos Aires Sur, el ajuste impacta sobre nueve agencias: Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce (calles 22 y 7), Mayor Buratovich y Saladillo. En tanto, en Buenos Aires Norte se cerrarán las sedes de Vedia y Rojas, mientras que en Córdoba dejarán de operar las agencias de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Con estos cierres, el total de agencias eliminadas asciende a 24 si se suman las diez que ya habían sido dadas de baja previamente, entre ellas la de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve dependencias.

El recorte se inscribe dentro de la denominada “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA”, que prevé reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.

La iniciativa es impulsada por la presidencia del organismo, encabezada por Nicolás Bronzovich, y se alinea con la política general del Gobierno nacional. Entre sus principales ejes se destacan la reducción de la extensión territorial, la venta de activos y una profunda reorganización interna.

En ese contexto, el plan también contempla la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de distintas líneas de trabajo. Parte de este proceso ya comenzó con la disolución del INTA AMBA, una de las estructuras más importantes del organismo.

El avance de estas medidas se da luego de un conflictivo 2025, en el que los intentos de modificar la gobernanza del INTA generaron resistencias en el Congreso y la Justicia. Sin embargo, recientes cambios en la composición del Consejo Directivo —impulsados por el Poder Ejecutivo— facilitaron la aprobación del paquete de reformas, al reemplazar a integrantes que se habían mostrado críticos del ajuste.