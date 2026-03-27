viernes 27, marzo, 2026

Cierre de cajas por balance trimestral en la Municipalidad

Se dio a conocer a la comunidad que el martes 31 de marzo, la atención en cajas se interrumpirá a partir de la hora 9:30, con motivo de la realización del cierre contable correspondiente al trimestre en curso.

Se recomienda a los contribuyentes programar con antelación cualquier trámite relacionado con pagos o gestiones que requieran atención en ese sector.

Se quiere agradecer la comprensión de los vecinos ante esta medida administrativa necesaria para el correcto funcionamiento financiero de la institución.

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