jueves 12, marzo, 2026

Clase especial de Taekwondo por el Día de la Mujer

En el marco del “Día Internacional de la Mujer” se realizó una clase especial de Taekwondo en el Cerro “El Triunfo”, donde participaron alumnas, mamás y familias. Durante el encuentro se compartieron ejercicios, demostraciones y momentos de práctica conjunta, generando un espacio de aprendizaje y compañerismo.

        La clase, dictada por Morena Barrios y Laura Bondar, tuvo como objetivo destacar valores que el Taekwondo promueve día a día: respeto, perseverancia, confianza y superación personal. Celebrando al mismo tiempo la fuerza, dedicación y el ejemplo que brindan las mujeres dentro y fuera del Dojang.

Desde Taekwondo Henko invitaron a todas las mujeres a sumarse y conocer esta disciplina. Para consultas e inscripciones comunicarse al (2266)501292.

