Colegio de Farmacéuticos: ninguna ONG puede entregar medicamentos

Isabel Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires habló en Radio 100.9 para explicar la situación que se dio con una ONG en Balcarce que entregaba medicamentos oncológicos a pacientes.

En primer lugar, la titular del Colegio señaló que la solidaridad, tiene que ir acompañada de responsabilidad y que una ONG no puede entregar, bajo ningún punto de vista, este tipo de medicación, ni otra.

“Nosotros desconocemos a todo medicamento que no sigue el canal legal ya que se constituyen en un peligro para la salud pública, precisamente porque no se sabe su procedencia. Podemos suponer que esos medicamentos estas en desuso por otros pacientes, pero lo que no podemos garantizar de ninguna manera es como fueron conservados y si al momento que llegan a un establecimiento que no está habilitado contienen dentro lo que dice el rótulo”, señaló Reinoso.

Se señaló que quien necesite una medicación oncológica y no tenga los recursos necesarios para afrontar un tratamiento, se pueden dirigir a cualquier farmacéutico matriculado y recibir información para seguir los canales que correspondan para poder acceder a la medicación.

Reinoso señaló que desde hace un tiempo se venía trabajando sobre la entrega irregular de medicamentos oncológicos por parte de la ONG. “De continuar con este procedimiento, le daremos intervención a la Justicia, ya que se trata de un delito penal”, finalizó.

