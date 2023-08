Complicado fin de semana para Mangoni y Ciantini

Este domingo se concretó en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Capital Federal, la décima fecha del Turismo Carretera y TC Pista, fin de la Etapa Regular para ambas categorías.

Por el lado de los balcarceños, no fue el mejor fin de semana. Santiago Mangoni sufrió un despiste en la “S” del ciervo el día sábado y no pudo clasificar, rompiendo la coupé Chevy en la parte trasera. El domingo en la tercera serie finalizó en el puesto 12, mientras que no pudo largar la competencia final, debido a un inconveniente con una ficha que se puso en corto. Si bien luego salió de boxes, fue solo para constatar que el problema hubiese desaparecido. Santiago logró llegar a Buenos Aires entre los clasificados al Play Off.

Diego Ciantini tuvo mejor fortuna a la hora de clasificar, ya que pudo, a pesar de las condiciones del tiempo y a la pista, lograr quedar ubicado en el puesto 18.El domingo, tomó parte de la tercera serie y logró posicionarse, también, tercero. En la final, venía sumando puntos importantes que le permitían ingresar directamente a la Copa de Oro, hasta que un problema en la caja lo dejó sin posibilidades. Ahora deberá aguardar para ingresar dentro de los «tres de último minuto».

La carrera, accidentada, y con varias interrupciones del auto de seguridad, fue ganada por Valentín Aguirre.

