Con la visita del Ministro Kreplak quedó inaugurado el Centro de Atención Primaria de la Salud de 45 y 22

En la tarde de este miércoles, en un acto cargado de emoción y sensibilidad, quedó inaugurado oficialmente el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Veteranos Continentales de Malvinas”, ubicado en la intersección de calles 45 y 22. El nuevo espacio constituye un avance trascendental para el sistema sanitario local y, al mismo tiempo, un homenaje perdurable a quienes fueron convocados y movilizados durante la Guerra de Malvinas de 1982.

La jornada contó con la participación del intendente Esteban Reino; el ministro de Salud bonaerense, Dr. Nicolás Kreplak; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y la directora de Seguimiento Económico de Jefatura de Gabinete, Sol Di Gerónimo, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Un centro de salud de última generación

El CAPS, de más de 700 metros cuadrados, dispone de siete consultorios —incluido uno odontológico con equipamiento de última tecnología—, vacunatorio, farmacia, área de observación, espacios para atención pediátrica y de adultos, consultorio ginecológico con monitoreo fetal, y accesos preparados para emergencias con ambulancia.

“Estamos inaugurando un verdadero mini hospital para la ciudad”, expresó el intendente Reino, quien destacó el esfuerzo conjunto con la Provincia y agradeció especialmente a los Veteranos Continentales de Malvinas por ceder parte de la plaza en la que se levantó la obra.

Por su parte, el ministro Kreplak subrayó que “este CAPS es uno de los más grandes de la Provincia y forma parte de una estrategia de cercanía, para que los vecinos tengan atención de calidad en su propio barrio, cerca de sus escuelas, clubes y espacios de encuentro”.

Acto conmemorativo y reconocimiento

La ceremonia incluyó el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y una recorrida por las flamantes instalaciones. Además, se firmó un convenio de uso de equipos de oxigenoterapia de alto flujo, destinados a fortalecer la atención respiratoria.

Kreplak destacó que Balcarce se integra a una red provincial que ya suma 197 nuevos centros de salud, y subrayó la importancia de la solidaridad como valor central en la organización del sistema sanitario.

Seguridad: entrega de nuevos móviles

Durante el mismo acto, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Eduardo Aparicio, entregó tres nuevos móviles para la Policía: dos autos y una camioneta que se sumarán a las tareas de prevención y patrullaje en el distrito.

Compromiso colectivo

La actividad reunió a vecinos, instituciones locales y trabajadores de la salud, quienes compartieron un momento histórico. “Este centro es una obra pensada para todos los balcarceños, construida con materiales de calidad y visión de futuro”, afirmó Reino.

La inauguración del CAPS “Veteranos Continentales de Malvinas” representa un doble mensaje: más y mejor salud para la población, y un reconocimiento permanente a quienes defendieron la soberanía nacional.