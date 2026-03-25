Concejales no asistirán a la reunión convocada por Cooperativa

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Agustín Cassini, se refirió a la situación vinculada a la Cooperativa de Electricidad en diálogo con Radio Puntonueve, donde remarcó la necesidad de avanzar en instancias formales de diálogo y acceso a la información.

Si bien desde el Concejo se había aceptado previamente el pedido de reunión del síndico de la entidad, Gerardo Fernández, el jueves pasado, y posteriormente se aguardaba la visita de integrantes del Consejo de Administración, una serie de notas derivó en la reprogramación de los encuentros debido a la ausencia justificada de ambas partes.

En ese contexto, la Cooperativa de Electricidad cursó una invitación dirigida a la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ecología y Medio Ambiente para este miércoles a las 18 horas. Sin embargo, la convocatoria resulta de difícil cumplimiento para los concejales, dado que se produce en la previa de la sesión ordinaria prevista para el jueves.

Ante esta situación, desde el Honorable Concejo Deliberante se resolvió convocar nuevamente a Fernández para este jueves a las 10 de la mañana, así como también a tres integrantes del Consejo de Administración para el viernes en el mismo horario.

“Queremos escuchar a la otra parte y que aporten los documentos solicitados por los concejales, ya que oficialmente desde el deliberativo no ingresó ningún informe sobre ‘supuesto’ acuerdo con EDEA”, señaló Cassini.