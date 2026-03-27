Concesión del frigorífico y matadero municipal: se aprobó en el Concejo el proyecto

El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce aprobó este jueves, en el marco de su segunda sesión ordinaria, el proyecto de ordenanza que autoriza el llamado a licitación pública para la concesión de uso del frigorífico y matadero municipal, ubicado en el kilómetro 67,4 de la Ruta Nacional 226.

La iniciativa, que contó con el consenso de los distintos bloques políticos tras un extenso trabajo en comisión, establece un contrato por veinte años con posibilidad de prórroga por diez más. De esta manera, se busca poner fin al régimen de prórrogas sucesivas que se venía aplicando desde el vencimiento del contrato original.

El pliego aprobado contempla una concesión sobre un inmueble de 172.349,86 metros cuadrados, junto con un permiso de uso precario sobre una parcela baldía de 13.218,99 metros cuadrados, identificada como futura reserva industrial. En cuanto a la contraprestación, se fijó un canon mensual de $15.829.690,90 a valores de enero de 2026, además de un adelanto equivalente a doce meses que deberá ser abonado por el adjudicatario antes del inicio de la concesión.

En relación a la actualización del canon, se determinó que será ajustable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el inicio del mes trece, momento a partir del cual se aplicará un índice compuesto sectorial. Asimismo, se estableció que el valor mensual no podrá ser inferior al equivalente a 3.614,63 kilogramos de carne, tomando como referencia el indicador de novillos regulares livianos.

La licitación será administrada por la Secretaría de Gobierno como autoridad de aplicación. El proceso incluirá la publicación de avisos en el Boletín Oficial Municipal con un plazo mínimo de treinta días corridos de anticipación a la fecha de apertura de propuestas. Los interesados deberán acreditar capacidad legal, económico-financiera y técnica, además de constituir domicilio dentro del radio de la ciudad.

Durante el tratamiento del expediente, concejales de distintos espacios coincidieron en destacar la importancia del proyecto para el desarrollo local y manifestaron su expectativa de que la convocatoria genere la participación de múltiples oferentes, fortaleciendo así la transparencia y competitividad del proceso licitatorio.

La ordenanza también faculta al Departamento Ejecutivo a prorrogar por hasta tres meses el contrato vigente mientras se lleva adelante el procedimiento de adjudicación.