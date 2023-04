Conflicto por el despido de un empleado en la cantera “El destino”

En las últimas horas un grupo de trabajadores adheridos al Sindicato AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) determinó iniciar una medida de fuerza contra la firma Plantel, debido al despido de un trabajador. La cantera “El destino”, se encuentra ubicada en la ruta 205, km 98.

En el año 2018, se había originado un conflicto con las mimas características y luego de varias asambleas se llegó a un acuerdo.

A raíz de un nuevo conflicto, volvió a tomar intervención el Ministerio de Trabajo, delegación Balcarce, aunque desde el gremio entienden que en este caso, el mismo ha tomado una postura pacífica, sin favorecer los derechos del trabajador.

Alejandro Santillán, representante gremial, señaló a Radio 100.9, que no hay justificativos ni argumentos para despedir a un empleado, ya que ha mantenido un comportamiento correcto y disciplinario. El gremialista, remarcó, que se han concretado varias asambleas, y la postura de la empresa sigue siendo la misma. Ante esta situación, los empleados comenzaron con una medida de fuerza dentro de la empresa, pasando sus horas dentro de un comedor. “Cuando se va el encargado del yacimiento cierra la tranquera y los empleados quedan adentro”, admitió.

También deslizó que ante esta situación, se convocaría al resto del personal de las canteras de la zona, para apoyar al trabajador cesanteado.

“Vamos a esperar la audiencia de este miércoles. Si no hay novedades, tomaremos nuevas medidas y más duras. Le pedimos al Ministerio de Trabajo que no defienda más que los intereses de los trabajadores”, finalizó Santillán.

