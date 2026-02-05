Corte de energía programado para el domingo

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad, dio a conocer que, por trabajos de mantenimiento a concretarse en líneas de media tensión, se realizarán dos cortes de suministro eléctrico el día domingo 8 en el horario de 06:30 a 12:30.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en los siguientes sectores:

Zona El Cruce:

· Ruta 226 entre los kilómetros 62 y 64: afectando Bo. La Colina, parte de Bo. Pologna desde calle 22 hacia 28, ambas colectoras de Ruta Nacional 226

Segundo sector:

· Suipacha (32), desde calle 79 en dirección a San Agustín

· Ruta 55 desde Loma de Lorenzo hasta zona El Moro y servicios aledaños

· Acceso a Los Pinos, hacia tambo Lázzaro y Sierras de Balcarce

· Paraje Tres Esquinas y El Capricho