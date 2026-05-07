En la mañana de este jueves se registró otro accidente vial que involucró a un Ford Ka y una camioneta Toyota Hilux. El siniestro se registró poco después de la hora 11 en calles 19 y 8 donde ambos rodados resultaron con daños materiales.
Si bien no se registraron heridos, intervino personal policial.
Daños materiales en siniestro vial
En la mañana de este jueves se registró otro accidente vial que involucró a un Ford Ka y una camioneta Toyota Hilux. El siniestro se registró poco después de la hora 11 en calles 19 y 8 donde ambos rodados resultaron con daños materiales.