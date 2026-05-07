Daños materiales en siniestro vial

En la mañana de este jueves se registró otro accidente vial que involucró a un Ford Ka y una camioneta Toyota Hilux. El siniestro se registró poco después de la hora 11 en calles 19 y 8 donde ambos rodados resultaron con daños materiales.

Si bien no se registraron heridos, intervino personal policial.

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