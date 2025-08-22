Debut de Shalom Lescano en el Panamericano Junior

La atleta balcarceña Shalom Lescano tuvo su debut en el Panamericano Junior que se desarrolla en Asunción, Paraguay representando a la República Argentina.

Lescano finalizó en el 9° puesto. Durante la primera mitad de la competencia se ubicó entre las primeras, aunque no logró acomodarse al ritmo de carrera en la segunda parte.

La prueba se disputó con una temperatura de 38 grados, fuerte viento y humedad, condiciones que afectaron su rendimiento y la alejaron de su marca habitual.

A pesar de ello, completó la carrera en una disciplina con obstáculos que no integra habitualmente en sus entrenamientos.