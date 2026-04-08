Demoras en turnos de hasta 60 días en neumonología y gastroenterología

Una reciente publicación del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) reavivó el debate sobre el sistema de otorgamiento de turnos en el Hospital Municipal, al exponer una serie de condiciones que, según señalan, dificultan el acceso a la atención médica.

De acuerdo con lo difundido en redes sociales, en especialidades como neumonología y gastroenterología los turnos se entregan únicamente los días lunes, mientras que la atención puede demorar hasta 60 días desde su solicitud. A esto se suma la exigencia obligatoria de presentar derivación médica junto con un resumen de historia clínica, sin excepciones, lo que agrega nuevos requisitos al proceso.

El esquema vigente genera cuestionamientos entre pacientes y distintos sectores vinculados a la salud, quienes advierten que la combinación de días limitados para la asignación y extensos tiempos de espera representa un obstáculo concreto para acceder a consultas, especialmente en áreas de alta demanda.

En ese contexto, también se plantean críticas respecto de cómo estas condiciones impactan en la población, al considerar que el sistema actual podría estar restringiendo el acceso a la atención. Frente a esta situación, surgen reclamos por la implementación de mecanismos más ágiles que permitan garantizar el servicio de manera oportuna y equitativa.

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