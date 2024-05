Desde la medianoche, el STM inicia una retención de tareas por tiempo indeterminado

A partir de la hora 0 de este lunes, los afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales comenzarán una retención de tareas por tiempo indeterminado, debido a la falta de respuesta del Departamento Ejecutivo. La medida afectará varias áreas del Municipio que han confirmado su apoyo y acatamiento. Entre estas áreas se encuentran Inspectores, Tránsito, Licencias, Faltas, guarderías (donde solo se podrá retirar el almuerzo para los menores que así lo requieran), Turismo, Plazas y Paseos, Cementerio, Vivienda, maestranza, ambos obradores, Juventud, Marcas y señales, y el hall de entrada del Palacio Municipal.

En el Hospital, las consecuencias serán notables. No habrá triaje en la guardia, ni cocina para los médicos, no se darán turnos de ningún tipo, se suspenden las cirugías programadas, facturación, laboratorio, Caps, CICs, farmacia, no se limpiarán ascensores ni se tenderán camas para los médicos, excepto para los internados en piso o en guardia, y solo se atenderán las urgencias.

El levantamiento de esta medida depende exclusivamente del Departamento Ejecutivo y las autoridades del Gobierno local.

La retención de tareas también afectará las zonas rurales y delegaciones, incluyendo Los Pinos, San Agustín y Napaleofú.

Pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y esperamos su comprensión. Esta medida busca la lucha por un sueldo digno.